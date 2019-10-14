Son Dakika Haberleri: Dikili açıklarında 83 kaçak göçmen yakalandı
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Dikili açıklarında 83 kaçak göçmen yakalandı

59 dakika önce

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, 20 dakika arayla Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik bottaki 83 kaçak göçmen yakalandı.

Dikili açıklarında 83 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, 20 dakika arayla Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik bottaki 83 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, cumartesi günü saat 05.15'te, Dikili'nin Madra Çayı açıklarında bir grup göçmenin lastik botla kaçak geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta, 27'si Somali ve 1'i Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 28 kaçak göçmen yakalandı. 20'si erkek, 6'sı kadın ve 2'si çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Yaklaşık 20 dakika sonra bu kez Dikili ilçesi Denizköy açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrenen ekipler, bölgeye gitti. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki 48'i Suriye, 5'i Filistin ve 2'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen yakalandı. 19'u erkek, 9'u kadın ve 27'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Toplam 83 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Dikili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:51 Kaynak: DHA
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