Son Dakika Haberleri: Dikili açıklarında 84 göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Dikili açıklarında 84 göçmen yakalandı

Dikili açıklarında 84 göçmen yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta toplam 84 kaçak göçmen yakalandı.

Dikili açıklarında 84 göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta toplam 84 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerine, geçen cuma günü saat 02.00'de, Dikili ilçesi Bademli açıklarından yasa dışı geçiş yapıldığı ihbarı geldi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta 24'ü Suriye, 11'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 9'u Kongo, 5'i Afganistan uyruklu 49 göçmen yakalandı. 15'i erkek, 13'ü kadın, 21'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi.
Ekipler, aynı gün saat 04.20 sıralarında da Dikili ilçesi Bademli açıklarında yasa dışı geçiş yapıldığını tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu ekibince durdurulan lastik botta  26'sı Kongo, 6'sı Suriye, 2'si Angola, 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak 35 göçmen yakalandı.
Kaçakların 13'ünün erkek, 11'inin kadın, 11'inin çocuk olduğu belirtildi.
2 lastik botta yakalanan 84 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bademli, Suriye, Dikili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi
Dışişleri Bakanı'ndan harekat açıklaması: Bölgeyi terörden temizleyeceğiz Suriye'de Türkiye'yi desteklemeyeceğini duyuran ABD: SDG'yi de desteklemeyeceğiz Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 12:16:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dikili açıklarında 84 göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]