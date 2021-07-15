Dikili açıklarında, lastik bottaki 31 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca dün saat 06.40'ta Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup göçmen olduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.