Dikili açıklarında motoru arızalanan bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dikili açıklarında motoru arızalanan bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Dikili açıklarında motoru arızalanan bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı

40 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında motoru arızalanan botta yardım isteyen 9 sığınmacı kurtarıldı.

Dikili açıklarında motoru arızalanan bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında motoru arızalanan botta yardım isteyen 9 sığınmacı kurtarıldı.

Bademli açıklarında bir grup sığınmacı, içinde bulundukları lastik botun motorunun arıza yapması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta bulunan Suriye uyruklu 9 sığınmacıyı kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bademli, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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