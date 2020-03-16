Dikili açıklarında motoru arızalanan bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

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Dikili açıklarında motoru arızalanan bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı
40 dakika önce
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında motoru arızalanan botta yardım isteyen 9 sığınmacı kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:16 Kaynak: AA
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında motoru arızalanan botta yardım isteyen 9 sığınmacı kurtarıldı.
Bademli açıklarında bir grup sığınmacı, içinde bulundukları lastik botun motorunun arıza yapması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta bulunan Suriye uyruklu 9 sığınmacıyı kurtardı.
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