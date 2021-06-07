Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, hafta sonu mesaisinde çeşitli etkinliklerde yer aldı - Son Dakika

Bin erzak kolisi

Sosyal yardımlarına hız kesmeden devam eden Dikili Belediyesi, "Birlikte Dikili" ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda bin erzak paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Göreve geldiği günden itibaren dayanışma ruhuyla yardımlar gerçekleştirdiklerini ve bu yardımları bundan sonrada sürdüreceklerine değinen Başkan Adil Kırgöz, "Birlik ve beraberlik içerisinde güzel ilçemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesin sesi her kesimin belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize bin adet yardım kolisini ulaştırdık" dedi.

Mimar ve mühendislerle buluştu

Dikili'nin mimar ve mühendisleriyle de bir araya gelen Başkan Kırgöz, Dikili'yi tüm ortak paydaşlarla birlikte geleceğe taşıyacaklarını dile getirdi. Dikili Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelinin yer aldığı ve soru - cevap şeklinde devam eden toplantıda konuşan Başkan Kırgöz,"Dikili'mize hizmet noktasında, tüm paydaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde olmaya, kentimizi birlikte geleceğe taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Plaj ve kıyı temizliği

"Doğası temiz daha yaşanabilir bir Dikili" hedefiyle kentin doğasına ve temizliğine ayrı bir önem veren Başkan Kırgöz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleşen plaj ve kıyı temizliğinde vatandaşlarla birlikte temizlik yaptı. Mavi Bayrak plajında yapılan etkinlikle ilgili konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Doğası temiz daha yaşanılabilir bir Dikili için plaj ve kıyı temizliğimize katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Geleceğimiz için çevremize, doğamıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.