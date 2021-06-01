Dikili Belediyesi'nden Müzisyenlere Destek - Son Dakika

Dikili Belediyesi'nden Müzisyenlere Destek

Koronavirüs salgını yüzünden işsiz kalan müzisyenlere Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'den destek geldi.

Dikili'de restoran ve kafelerde çalışarak geçimini müzisyenlikle sağlayan hemşehrilerini unutmayan Dikili Belediye Başkanı Başkan Adil Kırgöz, müzisyenlerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetlerini bir nebze olsun azaltmak amacı ile sokak aralarında mini konserler gerçekleştirdi.

Moral konserleri

Dikili sokaklarında müzisyenlerin yaptığı canlı mini konserler hem kentte yaşayan müzisyenlere hem de pandemi döneminde evlerinde olan vatandaşlara moral oldu. Sokak aralarında gerçekleşen mini konserler renkli görüntülere sahne olurken, sokakları melodileri ile coşturan müzisyenlerin performansı Dikilililer tarafından beğeni ile karşılandı.

Desteğimiz sürecek

Koronavirüs salgınının her sektörde olduğu gibi müzik sektörünü de olumsuz etkilediğini dile getiren Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanlarına destek amacıyla böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik. Hem ailesine ekmek götürme çabasında olan müzisyenlerimize destek olmak istedik hem de pandemi yüzünden evlerinde olan vatandaşlarımıza moral vermek istedik. İmkanlarımız dahilinde pandemiden dolayı zarar görmüş tüm meslek gruplarımızın ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.