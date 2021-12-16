Dikili Belediyesi öz kaynağı zeytinine sahip çıktı - Son Dakika

Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün talimatıyla toplanan zeytinler, zeytinyağı haline getirilerek ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarıyla buluşturuldu.

"Öz kaynağımızın bereketi sofralarda"

Ülke ekonomisinde ve tarımsal üretimde zeytinin önemine dikkat çeken Başkan Kırgöz "Dikili'miz zeytincilik açısından önemli potansiyele sahip. Bu bilinçle bizler de belediyemize ait zeytinliklerden elde ettiğimiz mahsulü değerlendirip, 1350 litre zeytinyağını ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofrasına ulaştırıyoruz. Bu uygulamayı belediye tarihinde ilk kez gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda yaşanan pandemi dönemi ve ekonomik kriz ile birlikte vatandaşlarımızın alım gücünün zayıfladığı bugünlerde onlara destek olmak bizim en büyük görevimiz. Bundan sonra da "Birlikte Dikili" anlayışımız ve sosyal projelerimiz ile hemşehrilerimizin kalbine dokunmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.