Son Dakika Haberleri: Dikili Çandarlı Gücü 0 - Foça Belediyespor 9

Dikili Çandarlı Gücü 0 - Foça Belediyespor 9

1 saat önce

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Çandarlı karşılaşmasını 9 golle kazandı.

Dikili Çandarlı Gücü 0 - Foça Belediyespor 9, System.String[]
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Çandarlı karşılaşmasını 9 golle kazandı.

İkinci yarıda oyundan alınan Foça golcüsü İbrahim Akanbi Rasheed, 45 dakikada 5 gol attı. İlk yarısı 6 golle tamamlanan maçta Foça Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri; 5, 11, 21, 26 ve 38. dakikalarda İbrahim Akanbi Rasheed, 35. dakikada Koray Kadan, 66. dakikada Esat Karadeniz, 77 ve 79. dakikalarda Gökhan Güneş, kaydetti.

Lider Foça Belediyespor bu galibiyetle 41 puana yükselip, 2. sıradaki rakibiyle 2 olan puan farkını 4'e çıkardı. Takipçisi Ceyhan Altınyıldız Spor, Aliağa Belediyesi Helvacı Spor'a 3-0 yenilince 36 puanda kalarak 3. sıraya düştü. Kınık Belediyespor'u 3-1 yenen Kemalpaşa Spor, puanına 37'ye yükseltip 2. sıraya yükseldi. 4. sıradaki Aliağa Belediyesi Helvacı Spor'un 34 puanı bulunuyor.

Dikili Çandarlı Gücü 0 - Foça Belediyespor 9

Stad: Çandarlı Sahası - Tarih: 2 Şubat 2019 Cumartesi Başlama Saati: 13.00

Hakemler: Can Çakır, Atakan Tutan, Tolga Okumuş

Dikili Çandarlı Gücü: Berkin Topçu(Dk.46 Furkan Göl), Murat Tez, Ömer Akif İzci, Hasan Acar(K), Tamer Aydın(Dk.36 Cumali Kaman), Onur Göktaş(Dk.57 Aykut Baykal), Emir Can, Eşrefcan Akkaşlı, Müslüm Geçgel, Nazım Bilgiç, Enes Alkın-Yönetici: Celal Soygüzel

Foça Belediyespor: Nurettin Güneş, Gökhan Güneş, Barış Geldiler, Yunus Süme(Dk.67 Alihan Er), Hakan Çetinkaya, Oğuz Karademir(K), Burak Beyit(Dk.36 Esat Karadeniz), Oğuz Acar, Aytaç Gülen, İbrahim Akanbi Rasheed(Dk.46 Muammer Güreşçi), Koray Kadan-Antrenör: Güven Beyit

Goller: Dk.5, 11, 21, 26, 38 İbrahim Akanbi Rasheed, Dk.35 Koray Kadan, Dk.66 Esat Karadeniz, Dk.77 ve 79 Gökhan Güneş - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:29 Kaynak: İHA

Dikili, Çandarlı, Foça, Foça Belediyespor, Spor
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