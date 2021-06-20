Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nda final

Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası'nın final müsabakaları sonucunda dereceye giren takımlar belli oldu.

Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi. İlk gün oynanan müsabakalarda tur atlayan takımlar 19 Haziran günü final gruplarında mücadele etti. Maçların ardından İzmir'in Dikili ilçesinde 18-19 Haziran tarihlerinde, İzmir Büyük Şehir Belediyesi ve Dikili Arda Av Outlet takımı turnuvanın şampiyonu olurken, Bademli Spor 2., 1912 Kadalar adlı takım ise 3.'lüğü elde etti. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarı belgesi verilirken, dereceye giren takımların kupalarını ise Dikili Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Kaya, Hakan Budak ve Çiler Güler takdim etti. - İZMİR