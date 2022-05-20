Dikili'de 19 Mayıs heyecanı sokaklara, caddelere sığmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Dikili'de 19 Mayıs heyecanı sokaklara, caddelere sığmadı

20.05.2022 08:42
Dikili'de 19 Mayıs heyecanı sokaklara, caddelere sığmadı

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103.yılı 7'den 70'e her yaştan ilçe sakininin katılımı ile coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde ilk adres İnönü Stadyumuydu. Öğrencilerin renkli gösterileri heyecan ve coşkunun ortak adresi oldu. Ardından yüzlerce vatandaş, Bülent Ecevit meydanında Gençlik Yürüyüşü için toplandı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri kortejin en başındaydı.

Adımlar 75. Yıl parkına kadar, yüreklerde ve dillerde Atatürk sevgisi ile atıldı. Dikili Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenen kutlama törenlerinde ilk önce belediyenin Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi yapıldı. Ardından meydanı dolduran binler, sanatçı Güliz Ayla'nın birbirinden değerli şarkıları ile coştu.

En heyecanlı isimlerden biri Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'dü. Gençlere ve hemşehrilerine seslenen Kırgöz, "milli mücadelenin 103. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz" dedi. Heyecanı ve coşkusu cümlelerinin her kelimesine yansıdı.

"19 Mayıs tarihimizde öyle büyük bir öneme sahiptir ki, Atatürk doğum gününü 19 Mayıs olarak ilan etmiştir. O nedenle hepimizin doğum günü 19 Mayıs'tır. Bu ülkede yaşayan herkes Bandırma Vapuru'nun yolcusudur. Bize düşen görev her ne koşulda olursak olalım, umutsuzluğa düşmemektir. Yaşadığımız en zor zamanlarda bile aklımıza, 19 Mayıs, Bandırma Vapuru, Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk gelmelidir. Bize umutsuzluk yasak, yılgınlık, tembellik, karamsarlık yasak. Çünkü bizim mayamızda kahramanlık var. İnanç, Azim, İnat var. Daha da ötesi, Ulu Önderimizin de dediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda."

Kırgöz'ün yaptığı çağrıda kurduğu cümleler de dikkat çekti.

"Görev bellidir. Her ne şartta olursa olsun Cumhuriyeti korumak ve kollamaktır. Cumhuriyeti korumak görevi sadece yaşı genç olanların değil, kendini, Cumhuriyet sevdalısı hisseden, yüreğinden Atatürk sevgisi eksilmeyen, herkesin, hepimizin görevidir. Gençlerimiz göçüp gideceği değil, özgürce karnının doyacağı, refah içinde teknoloji üreteceği bir ülke istiyoruz. Bunları hayata geçirmek zor değil. Bizim ülkemiz çok büyük, çok zengin bir ülke. Yeter ki bu zenginliği doğru kullanalım. Yeter ki her şeyden önce gençlerimizi, evlatlarımızı, kardeşlerimizi düşünelim."

Dikili'nin bayram coşkusu günün her saatine işte böyle duygu dolu cümleler ve kutlamalar ile damga vurdu.

YORUMLAR
500
Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı Disney Plus'ın Atatürk dizisine sürpriz oyuncu! La Case de Papel'in yıldızı kadroya katıldı Disney Plus'ın Atatürk dizisine sürpriz oyuncu! La Case de Papel'in yıldızı kadroya katıldı Müdürün Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşımına Valilik'ten soruşturma Müdürün Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşımına Valilik'ten soruşturma
Kaynak: Bültenler

Mustafa Kemal Atatürk, Togo Cumhuriyeti, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dikili'de 19 Mayıs heyecanı sokaklara, caddelere sığmadı - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getiren talimat! AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan olağanüstü zirvede konuşulanlar ortaya çıktı
08:32 Yüksek Seçim Kurulu 53 personel alacak! İşte aranan şartlar...
08:30 Melih Gökçek, "Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz" diyen Şahan Gökbakar'a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır
08:18 Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir
07:35 Sağlık Bakanı Koca müjdeyi duyurmuştu! Aile hekimlerine yönelik yeni yönetmelik Resmi Gazete'de
05:33 İstanbul'da yan yola uçan araç ağaca ok gibi saplandı: 5 kişi can verdi
03:24 Beşiktaş'ın İngiliz devinden transfer ettiği Dele Alli İstanbul'a ayak bastı!
03:13 İskoçya'daki temizlik işçileri düşük maaş aldıkları nedeniyle grev yapınca sokaklar çöplüğe döndü
00:38 Araç sahipleri dikkat! Motorine gelen zamla litre fiyatı 26 lira 3 kuruşa yükseldi
00:35 "Borçlarınızı ödemeyin" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Nebati'den cevap geldi: Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 09:12:36. #1.13#
SON DAKİKA: Dikili'de 19 Mayıs heyecanı sokaklara, caddelere sığmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement