Dikili'de 22 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı saat 00.55 sıralarında Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk sularına itilen 22 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.