Dikili'de 25 göçmen yakalandı
6 saat önce
İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:41 Kaynak: DHA
İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Dikili ilçesi açıklarında, çarşamba günü lastik botla yasa dışı geçiş yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisinde Afganistan uyruklu 25 göçmen yakalandı. 7'si erkek, 5'i kadın, 13'ü çocuk göçmen kıyıya getirildi. Göçmenler, göçmen kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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