Dikili'de 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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Dikili'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR - İzmir'in Dikili İlçesi'nde yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bademli Mahallesinde bulunan sahilden bir grup düzensiz göçmenin Dikili Körfezine doğru açıldığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, bir lastik bot içinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru geçmek isteyen düzensiz göçmenleri yakaladı. Ekipler, lastik bottan Afgan, Sudan ve Somali uyruklu olmak üzere toplamda 35 düzensiz göçmeni kendi botlarına aldı. Daha sonra Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen düzensiz göçmenler, kimlik işlemlerinin yapılmasının ardından İzmir Göç İdaresine sevk edildi.