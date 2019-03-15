Dikili'de 41 Düzensiz Göçmen Yakalandı
55 dakika önce
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Dikili
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı, Bademli
Kalem Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Suriye
, 11 Somali
, 8 Kongo
, 4 Irak
ve 1 Etiyopya
uyruklu 41 göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:00 Kaynak: AA
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