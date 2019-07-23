Dikili'de 42 kaçak göçmen yakalandı
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İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, büyük bölümü çocuk olan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:50 Kaynak: DHA
İZMİR'in Dikili
ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye çalışan, büyük bölümü çocuk olan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Dün saat 05.15 sıralarında, İzmir
'in Dikili ilçesi Kabakum önlerinde bulunan Sahil Güvenlik botundaki görevliler, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki bir lastik bot olduğunu belirledi. Durdurulan lastik bottaki 20'si Suriye
, 14'ü Kongo
, 4'ü Filistin
ve 4'ü Orta Afrika
uyruklu olmak üzere toplam 42 kaçak göçmen yakalandı. 10'u erkek, 5'i kadın, 27'si çocuk olan kaçak göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmen grubu, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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