Son Dakika Haberleri: Dikili'de 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dikili'de 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

11 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili'de 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.


Ekipler, durdurulan lastik bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 göçmeni yakaladı.


Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:21 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir, Dikili, Güncel
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