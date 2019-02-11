Son Dakika Haberleri: Dikili'de 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dikili'de 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı

2 gün önce

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili'de 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterinin Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tesbit edince bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kişiyi yakaladı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:23 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir, Dikili, Güncel
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