Dikili'de 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2 gün önce
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Dikili
ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
helikopterinin Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tesbit edince bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 48 kişiyi yakaladı.
Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:23 Kaynak: AA
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