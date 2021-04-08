Dikili'de 64 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kıyıya çıkarılan 64 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi

Ekipler, saat 08.00 sıralarında yine Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Nisan saat 04.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu biligisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 kaçak göçmeni kurtardı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 64 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

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