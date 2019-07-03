Dikili'de 80 hektar, anız yangınında kül olmuş
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İZMİR'in Dikili ilçesine bağlı kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, 80 hektar ormanlık ve makilik alan ile tarım arazisinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin, köylülerin yaktığı anız olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:57 Kaynak: DHA
İZMİR'in Dikili
ilçesine bağlı kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, 80 hektar ormanlık ve makilik alan ile tarım arazisinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin, köylülerin yaktığı anız olduğu belirlendi. İzmir
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, cuma günü, Dikili'ye bağlı, 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde çıkan ve 80 hektar ormanlık ve makilik alan ile tarım arazisinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni belirlendi. Orman Bölge Müdürlüğü raporuna göre, köylülerin anız yakması sonrası yükselen alevler, saatte 46 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 22 arazöz, 3 dozer, 6 belediye itfaiye aracı ile sevk edilen 91 kişilik orman personelinin, yangını 6 saatte kontrol altına aldığı kaydedildi. Raporda, ayrıca yangının yerleşim yerlerine sıçraması ihtimali göz önünde bulundurulup, çalışmalara bunu engelleyerek, yön verildiği belirtildi.
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