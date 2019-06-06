Son Dakika Haberleri: Dikili'de Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı
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Dikili'de Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı.

Dikili'de Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Dikili ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı.
Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, bugün saat 01.00 sıralarında, denizde hareket halinde bir lastik bot olduğunu tespit etti. Durdurulan bottaki Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan; 7'si kadın, 21'i çocuk, 7'si erkek toplam 35 kaçak, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06 Kaynak: DHA
Midilli Adası, İzmir, Afganistan, Dikili, Güncel
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