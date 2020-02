Dikili'de avlanan deniz patlıcanları Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ilçesinde tekneler deniz patlıcanı avcılığı için denize açıldı.

Deniz patlıcanları dondurulmuş ya da kuru bir şekilde Uzak Doğu ülkelerinden başta Çin olmak üzere Hong Kong ve Japonya'ya ihraç ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan 'Deniz Patlıcanı Avcılığı Kota Miktarının Belirlenmesi ve Bu Kotanın Uygulanmasına İlişkin Genelge' ile 01 Ocak- 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2 bin 500 ton deniz patlıcanı avlanmasına izin verildi. Deniz açılan tekneler genelgeye göre en fazla 5 dalgıç bulundurabiliyor. Deniz patlıcanlarının sadece Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği çerçevesinde, mevzuata uygun 'Dalgıç Belgesi' bulunan kişiler tarafından dalış yapılarak avlanmasına izin veriliyor. Her dalgıcın günlük sadece 40 kilogram deniz patlıcanı toplayabilmesine izin veriliyor. Deniz patlıcanı avcılığına İzmir 'in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu, Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi Eğribucak Burnu, Mersin Anamur Burnu ile Seyhan Nehri'nin denize döküldüğü yer arasında kalan karasularında izin veriliyor.

Sezonla birlikte İzmir'in Dikili ilçesinde de deniz patlıcanı avcılığı için tekneler denize açıldı.

Dikili'de 70 tekne deniz patlıcanı avcılığı yapıyor. Dikili balıkçı barınağı çevresinde dalgıçlar tarafından avlanıp, karaya çıkartılan deniz patlıcanları için İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dikili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elamanlarınca yapılan kontrollerin ardından ihracat izni ve nakil belgesi düzenleniyor. Bu belgelerin alınmasının ardından deniz patlıcanları dondurulmuş ya da kuru bir şekilde Uzak Doğu ülkelerinden başta Çin olmak üzere Hong Kong ve Japonya'ya ihraç ediliyor. Yüksek bir protein kaynağı olan deniz patlıcanı Uzak Doğu ülkelerinde sadece yemek olarak değil, ilaç ve kozmetik sanayinde de kullanılıyor. Çin tıp sektöründe deniz patlıcanının yorgunluğa, eklem ağrılarına ve cinsel gücü artırıcı özelliği olduğuna inanıldığı için rağbet görüyor.