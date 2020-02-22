Dikili'de avlanan deniz patlıcanları Uzakdoğu'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

İZMİR'in yaz aylarında tercih edilen sayfiye yerlerinden biri olan Dikili ilçesi, şimdilerde deniz patlıcanı avcılığı ile de ön plana çıkıyor. Avlanan deniz patlıcanları dondurulmuş veya kuru olarak sofraları süslemek ya da ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmak üzere Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Deniz Patlıcanı Avcılığı Kota Miktarının Belirlenmesi ve Bu Kotanın Uygulanmasına İlişkin Genelge' ile 01 Ocak-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında 2 bin 500 ton deniz patlıcanı avlanmasına izin verildi. İzin verilen bölgeler ise İzmir 'in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu, Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi Eğribucak Burnu arasında kalan karasuları ile Mersin Anamur Burnu, ile Seyhan Nehri'nin denize döküldüğü yer arasında kalan karasuları olarak belirlendi. İzinle birlikte İzmir'in Dikili ilçesinde de tekneler deniz patlıcanı avcılığı için denize açıldı. Deniz açılan tekneler genelgeye göre en fazla 5 dalgıç bulundurabiliyor. Deniz patlıcanlarının sadece Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği çerçevesinde, mevzuata uygun 'Dalgıç Belgesi' bulunan kişiler tarafından dalış yapılarak avlanmasına izin veriliyor. Her dalgıcın günlük sadece 40 kilogram deniz patlıcanı toplayabilmesine izin veriliyor. Dikili'de 70 tekne deniz patlıcanı avcılığı yapıyor. Dikili balıkçı barınağı çevresinde dalgıçlar tarafından avlanıp, karaya çıkartılan deniz patlıcanları için İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dikili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elamanlarının kontrolünün ardından ihracat izni ve nakil belgesi düzenleniyor. Bu belgelerin alınmasının ardından deniz patlıcanları dondurulmuş ya da kuru bir şekilde Uzakdoğu ülkelerinden başta Çin olmak Hong Kong ve Japonya 'ya ihraç ediliyor. Yüksek bir protein kaynağı olan deniz patlıcanı Uzakdoğu ülkelerinde sadece yemek olarak değil ilaç ve kozmetik sanayinde de kullanılıyor. Çin tıp sektöründe deniz patlıcanının yorgunluğa, eklem ağrılarına ve cinsel gücü artırıcı özelliği olduğuna inanıldığı için rağbet gördüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(İzmir klasörüne geçildi)

-Deniz patlıcanı avlamak için denize açılan tekneden görüntü

-Dalgıçların deniz patıcanı avlamak için denize atlaması

-Deniz patlıcanlarından su altı görüntüsü

-Yakalanan deniz atlıcanlarından görüntü

-Deniz patlıcanı avcısı ile röp.

-Avlanı, karaya getirilen deniz patlıcanlarının yetkililer tarafından kontrol edilmesinden görüntü