Dikili'de bir kadını gasbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ilçesinde, S.S. adlı kadını bayıltıp gasbettiği öne sürülen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dikili Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.S. adlı kadının bayıltılıp, ziynet eşyalarının gasbedildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından S.S'yi gasbeden şüphelilerin N.K., G.D. ve I.Ş. olduğu belirlendi. JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dikili Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel soruşturma ekibi, şüphelilerin adresleri belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve G.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. I.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.