Dikili'de Cumhuriyet'in 96. Yaşı Kutlandı

Dikili, Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünü gün boyu süren etkinliklerle kutladı.

Ata'ya özlem çelengi

Törende Atatürk heykeline çelenk bırakan Başkan Kırgöz ardından Dikili Erdal İnönü Stadyumu'nda ki resmi kutlamalara katıldı.

Fener alayı

Dikili Belediyesi tarafında düzenlenen fener alayı ise vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Başkan Adil Kırgöz önderliğinde Bülent Ecevit Kavşağı'nda başlayan Cumhuriyet Yürüyüşüne katılan ve sayıları yüzleri aşan cumhuriyet sevdalısı Dikilililer Atatürk Meydanı'na kadar ellerinde meşalelerle yürüdü.

Konserle son buldu

Yürüyüşün ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Dikili Şubesi Cumhuriyet Korosu'nun "Mehmetçiğe Türküler" başlıklı konseri gerçekleşti. Geceye katılanlar koronun seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Gecede konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 2019 yılının özel bir yıl olduğuna değinerek "23 Temmuz Erzurum, 4 Eylül Sivas Kongrelerinin 100. yıllarını geride bıraktık. Bağımsızlık Savaşımızın adım adım 100. yıllarını da önümüzdeki süreçte yaşayıp, 2023 yılında Cumhuriyetimizi bir asırlık genç filiz, ulu çınar olarak kutlayacağız. Cumhuriyetin yüzüncü yılına yaklaşırken bizleri de büyük sorumluluklar bekliyor. Sadece sorumluluk değil, bu 4 yıllık dönemde önümüzde çok iyi fırsatlar var. Yeter ki bunu değerlendirmeyi bilelim. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyebilmek için her şeyden önce ekonomik bağımsızlığımız sağlanarak yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle hem bölgemizde hem dünyada örnek ülke olabiliriz. Şu an bize düşen görev belli. Ekonomisi ayağa kalkmış, dış politikada barışı egemen kılmış, kuvvetler ayrılığını, tarafsız ve bağımsız yargıyı kurmuş, evrensel insan hak ve özgürlüklerini güvence altına almış bir Türkiye Cumhuriyeti yaratmak, ana amacımızdır. İşte o zaman Yüce Atatürk'ün isteğini gerçekleştirmiş oluruz. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için bir olacağız. Bütün olacağız ve çok çalışacağız. Cumhuriyetimiz ve kazanımlarını bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız.

Bunun için hepimize görevler düşüyor elbette. Ama en çok kadınlara ve gençlere özel görevler düşüyor. Çevremizdeki, Ortadoğu ve Afrika'daki Müslüman ülkelere bakalım. 21. yüzyılda kadınların araba sürmesi ya da maça gitmesinin devrim sayıldığı ülkeler var. Gençlerin söz sahibi olmasını bayram olarak kutlayan ülkeler söz konusu.

Oysa Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki genç Cumhuriyet, gelişmiş pek çok ülkeden önce kadınlara dünyanın gıptayla baktığı haklar verdi. Şöyle bir tarihe bakalım. Ulusal egemenlik bayramını çocuklara armağan eden kaç lider vardır? Cumhuriyetin sahibi olarak gençleri ilan eden kaç önder vardır? Demek ki biz büyük bir hazineye sahibiz. Cumhuriyet!

Eğer bugün bir Irak ya da Suriye gibi olmuyorsak, bunu Cumhuriyete, en çok da Atatürk'e borçluyuz. Cumhuriyetin kıymetini bilelim, onun ve demokrasi karşıtlarının tam da karşısında yer alalım. Cumhuriyetimizi yüzüncü yılında hak ettiği yere taşıyalım" diye konuştu.