Dikili'de düzensiz göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dikili'de düzensiz göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı - Son Dakika

Dikili'de düzensiz göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı.

Dikili'de düzensiz göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı. 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.


Edinilen bilgiye göre, saat 05.49'da Bademli açıklarında seyir ve can emniyetini almayan düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı. Olayın ardından bölgeye iki Sahil Güvenlik botu gönderildi. Arama kurtarma faaliyetleri sonucu 51 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 51 göçmenden 18'i hastaneye sevk edildi. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. - İZMİR

Bademli, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu
Peygamber soyundan geldiğini söyleyip psikolojik rahatsızlığı olan vatandaşları toplamda 13 milyon lira dolandırdı Çaldıkları aracın plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar Ordulu iş insanı Gürcistan'da ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
17:24 Nasrallah: Süleymani'nin ölümü bölgede yeni bir dönemi başlattıı - Son Dakika Haber
17:22 Irak meclisinde "ABD dışarı" sloganları - Son Dakika Haber
17:13 Bolu'da üniversite öğrencisi genç kız intihar etti - Son Dakika Haber
17:10 General Süleymani'nin kızı intikam istedi - Son Dakika Haber
17:07 Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika Haber
16:36 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Süleymani suikastı açıklaması: İran mesajı aldı - Son Dakika Haber
16:30 Kasım Süleymani'nin öldürülmeden hemen önce yazdığı not ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 17:29:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dikili'de düzensiz göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]