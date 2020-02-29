Dikili'de fırtına tekneleri batırdı - Son Dakika

İZMİR (İHA) – İzmir'in Dikili ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri battı.



Dikili'de sabaha karşı etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Dikili Balıkçı Barınağında rıhtıma bağlı 9 balıkçı teknesi parçalanarak batarken, 10 tekne de ağır hasar aldı. Batan teknelerin sahipleri sabah rıhtıma geldi. Balıkçılar, belediye ekipleri ile birlikte teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı.



Dikili Amatör Su Sporları ve Olta Balıkçıları Dernek Başkanı Murat Ulukaya, "Burada 30 yıl önce doldurulan, 70 metre uzunluğundaki doğal mendireğin arkasına sığınmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 130 tane teknemiz var. Bu sabah saat 06.00'da başlayan kuvvetli karayel fırtınası nedeniyle şu ana kadar 9 teknemiz parçalanarak battı. 10 teknemiz ağır hasarlı. Fırtına devam ediyor, çok zararımız var. Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu. - İZMİR