Dikili'de girişimci kadınlar kooperatifle güçlerini birleştirdi - Son Dakika
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Dikili'de girişimci kadınlar kooperatifle güçlerini birleştirdi

31.03.2022 13:48
Dikili'de girişimci kadınlar kooperatifle güçlerini birleştirdi

İzmir'in Dikili ilçesinde, kadın girişimcilerin oluşturduğu Dikili Dayanışma Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, düzenlenen törenle açıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, kadın girişimcilerin oluşturduğu Dikili Dayanışma Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, düzenlenen törenle açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, törende, hayatın içerisindeki gerçek kahramanların kadınlar olduğunu söyledi.

Kadın girişimcilere desteklerinin devam edeceğini belirten Özen, "Kadim bir tarım şehri olan bu kentte tarımı ayakta tutmak, bir adım ileriye götürmek, tarımı gelecek nesillere, büyümüş bir şekilde emanet etmek adına güzel projeler yapıyoruz. 2021 yılında yola çıkarken 'Tarımda 35'in İzi' sloganıyla 35 projeyle ilimizin sektörüne hizmet etme gayretimiz oldu. Bunlardan 34'ünü gerçekleştirdik. Söylemiş olduğumuz projeleri, vermiş olduğumuz sözlerimizi, belirlemiş olduğumuz tarihlerde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kooperatifin önemli çalışmalara imza atacağına inandığını vurgulayan Özen, kendilerinden Dikili'nin tüm köylerini de kapsayacak şekilde üye sayısını artırmalarını beklediklerini kaydetti.

Özen, kooperatife destek amacıyla Çandarlı Mahallesi ve merkezde ürünlerini kolayca satıp pazarlayabilecekleri satış noktaları oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Dikili Dayanışma Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emine Öcal ise kooperatifi kadınlarla en güzel şekilde yöneteceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından lale yetiştiriciliği eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi, açılış kurdelesi kesildikten sonra da kooperatif ürünlerinin yer aldığı stant gezildi.

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Dikili, Tarım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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