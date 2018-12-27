Son Dakika Haberleri: Dikili'de Hava Kirliliğine Geçit Yok

Dikili'de Hava Kirliliğine Geçit Yok

20 dakika önce

Dikili Belediyesi, ilçe genelinde konut ve işyerlerinde ısınma amaçlı kömür kullanımının artması ile birlikte kömür satışı yapan işyerlerine yönelik olarak denetimlerini sıklaştırıldı.

Dikili'de Hava Kirliliğine Geçit Yok, System.String[]

Dikili Belediyesi hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin daha da altına düşmesi sonucu ilçe genelindeki konut ve işyerlerinde ısınma amaçlı olarak kömür kullanımının artması nedeniyle kentte kömür satışı yapan işyerlerine denetimleri sıklaştırıldı. Dikili Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde gerçekleştirilen denetimlerde Dikili ilçe merkezi ve Çandarlı'da faaliyet gösteren 12 işyeri denetlendi.

Denetimler Titizlikle Devam Ediyor

Kış mevsiminin en soğuk günlerinin başlamasına az bir zaman kala, kentte hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile katı yakıt satış belgesi, satılan kömürün satış izin belgesi, kömür cinsi analiz raporu ve dağıtıcı kayıt belgelerini titizlikle kontrol etti. Dikili Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Seray Altınbaş ile Zabıta Müdürü Bülent Dalfesoğlu'nun da iştirak ettiği denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, belediye yetkilileri tarafından kent genelinde hava kirliliğinin oluşmaması, çevrenin ve insan sağlığının korunması için denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, vatandaşlarının olası bir sorunla karşılaşması durumunda Dikili Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün 02326714313 numaralı telefonunu araması çağrısında da bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:26 Kaynak: Bültenler

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