DİKİLİ'DE KADIN HAKLARI PARKI VE İLK KADIN HEYKELİ AÇILDI - Son Dakika

DİKİLİ'DE KADIN HAKLARI PARKI VE İLK KADIN HEYKELİ AÇILDI

DİKİLİ\'DE KADIN HAKLARI PARKI VE İLK KADIN HEYKELİ AÇILDI
Son Güncelleme: 19.07.2021 11:24

Dikili Belediyesi tarafından Kadın Hakları Parkı ve ilk kadın heykeli ilçeye kazandırıldı.

Dikili Belediyesi tarafından Kadın Hakları Parkı ve ilk kadın heykeli ilçeye kazandırıldı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçede yaşayan kadınlara armağan ettiği Kadın Hakları Parkı ve ilk kadın heykelinin açılışını yine Dikilili kadınlar eşliğinde gerçekleştirdi.

Başkan Kırgöz'ün eşi Nesrin Kırgöz ile katıldığı açılışa başta Dikilili kadınlar olmak üzere Heykeltraş Yıldırım Beyazit Özseçen, CHP Dikili örgütü, Dikili Belediyesi CHP'li meclis üyeleri, muhtarlar, birlik, oda, dernek ve STK temsilcileri katıldı.

Sosyal yaşam alanlarıyla yaşayan Dikili

Açılışta konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yeni bir sosyal yaşam alanını daha ilçeye kazandırdıklarını belirterek, "Bir kenti en çok yaşayan kadınlar ve çocuklardır. Onların rahat nefes alabilecekleri, çağın gereklerine uygun yaşam alanlarını Dikili'mize kazandırıyoruz. Dikili tarihinde dünden bugüne kadar sadece 21 adet park yapılmış. 27 aylık belediye başkanlığı görevimizde ise 18 adet yeni park ilçemize kazandırılırken 18 adet eski parkımızı da yeniledik. 6 adet parkımızın da projesi hazır. Tüm sahili ve sosyal yaşam alanlarını yeniliyoruz" dedi.

Kadınlara özel

Başkan Adil Kırgöz, yeni projenin ilham kaynağının Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ifade ederek, " Kadınlarımızın kutsallığını tarif etmek için ne kadar konuşsak, ne kadar anlatsak az gelir. Ama bizim büyük önderimiz, büyük dehamız, rol modelimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk birkaç kelimeyle kadınlarımızın ne kadar yüce bir varlık olduğunu tarif etmiş ve demiştir ki; 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir' İşte bu söze baktığımızda kadınımızın ne kadar değerli ve yüce bir varlık olduğunu anlıyoruz. Bizde Ata'mızdan ilham alarak kadınlarımıza Kadın Hakları Parkı'nı ve kentimizin ilk kadın heykelini armağan ettik. Onlar için hayata geçirdiğimiz yeni sosyal yaşam alanı ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre

Cumhuriyet Halk Partisi, Kadın Hakları, Adil Kırgöz, Heykeltraş, Son Dakika

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SON DAKİKA: DİKİLİ'DE KADIN HAKLARI PARKI VE İLK KADIN HEYKELİ AÇILDI - Son Dakika
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