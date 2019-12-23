Dikili'de paket içme suyu arıtma tesisi açıldı - Son Dakika

İZSU tarafından Dikili'de kurulan paket içme suyu arıtma tesisi Deliktaş ve Demirtaş Mahallelerindeki yaklaşık 3 bin kişiye hizmet verecek.



Dikili'nin Deliktaş ve Demirtaş Mahallerinin içme suyu sorunu çözüldü. Yaklaşık 3 bin kişiye hizmet vermek üzere günde 1296 metreküp arıtma kapasitesine sahip tesisinin yapımı tamamlandı. Böylelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünün 2007'den bu yana kurduğu içme suyu paket arıtma tesislerinin sayısı 41'e ulaşmış oldu. Tesisler şebekeden su temin edemeyen merkezden uzaktaki yerleşim yerlerine, standartlara uygun içme suyu sağlıyor.



2020'de 3 tesis daha hizmete alınacak



Kiraz Merkez, Dikili Salihler ve Bergama Örenli olmak üzere önümüzdeki şubatta üç paket içme suyu arıtma tesisi daha devreye alınacak. Yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verecek Kiraz'daki tesisin günlük içme suyu arıtma kapasitesi 2160 metreküp, Dikili'nin Salihler ve Kıratlı Mahallelerinde yaklaşık 4 bin kişiye hizmet verecek tesisin günlük içme suyu arıtma kapasitesi 1296 metreküp, Bergama Örenli Mahallesinde kurulacak arıtma tesisin günlük içme suyu arıtma kapasitesi ise 432 metreküp olarak bildiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2007'den bu yana Torbalı Helvacı'da iki, Özdere Çukuraltı'nda iki, Yaka'da iki adet olmak üzere Bayındır Çınardibi, Dernekli, Çamlıbel, Söğütören, Seferihisar Eskiorhanlı, Tire Dallık, Akmescit, Bayındır Yusuflu, Foça Ilıpınar, Menemen Bozalan, Aliağa Yukarı Şehit Kemal, Bözköy, Samurlu, Menemen Seyrek Deposu, Bornova Çiçekli, Bergama Aşağıkırıklar, Yenikent, Kurfallı, Pınarköy, Menemen Buruncuk, Musabey, Çavuş ve Kesik ile Kemalpaşa Kamberler'de birer paket içme suyu arıtma tesisi kurdu. Kınık Cumalı, Taştepe, Bayındır Lütuflar, Bergama Örenli, Eğiller, İneşir, Kınık Bağalan, Ödemiş Emirli, Tire Yamandere, Kınık Arpaseki tesislerini de İl Özel İdare'den devraldı. - İZMİR