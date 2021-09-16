Dikili'de plaj voleybolu heyecanı yaşanacak - Son Dakika

17-19 Eylül tarihlerinde Türkiye Voleybol Federasyonu Pro Beach Tour'un yeni etabı Dikili Belediyesi'nin ev sahipliğinde, ilçeye kazandırılan Plaj Sporları Tesisi'nde gerçekleşecek.

"Yabancı ülkelerden yoğun katılım"

Türkiye başta olmak üzere KKTC, Rusya, Ukrayna, ABD, Gambiya gibi çeşitli ülkelerden, erkekler ve kadınlar kategorisi olmak üzere toplam 31 takım turnuvada yer alacak. Gündüz ve gece maçlarına sahne olacak turnuvada dereceye giren takımlara para ödülü de verilecek.

Sporun merkezi Dikili

Sporun her branşına destek olduklarını kaydeden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Doğası temiz modern Dikili hedefimiz için gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz kapsamında her alanda çalışmalarımızı sürdürürken spor alanında da ilçemize yenilikler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Pro Beach Tour'un yeni etabını ilçemize kazandırdığımız 1300 seyirci kapasiteli, dünya standartlarına uygun, plaj voleybolu, plaj futbolu ve plaj hentbolu karşılaşmalarının gerçekleşebileceği sahamızda düzenleyeceğiz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek sporcuları da ilçemizde misafir edeceğiz. Tüm sporculara turnuvada başarılar diliyorum. Güzel ilçemizin adını çeşitli spor etkinlikleriyle duyurmaya devam edeceğiz." dedi.