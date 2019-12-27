Dikili'de trafo gerginliği: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dikili'de trafo gerginliği: 8 gözaltı - Son Dakika

Dikili'de trafo gerginliği: 8 gözaltı

6 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, bir ağacın kesilip, yerine trafo konulmak istenmesi üzerine gerginlik yaşandı.

Dikili'de trafo gerginliği: 8 gözaltı, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesinde, bir ağacın kesilip, yerine trafo konulmak istenmesi üzerine gerginlik yaşandı. Ağacın yanında nöbet tutan mahalle sakinleri ile trafoyu getiren elektrik dağıtım şirketi görevlileri arasında arbede yaşandı. Olayların büyümesini araya giren polis ekipleri önlerken, 3'ü kadın 5 mahalle sakini ile 3 şirket çalışanı gözaltına alındı. 8 kişi, polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İsmetpaşa Mahallesi 52 Sokak'ta yaşayanlar, mahallelerinde kalan tek karabiber ağacının yerine trafo yapılmak istenildiğini öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen mahalle sakinleri, ilk önce nöbetleşe eylem kararı aldı. Ardından karabiber ağacının altında basın açıklaması yapıp, imza kampanyası başlattı. Basın açıklaması sırasında mahalle sakinleri, 'Gölgesinde büyüdük',  'Gölgesinde yaşlandık', 'Karabiber trafoya karşı', 'Trafo istemiyoruz', 'Ağacıma dokunma' ve 'Doğama dokunma' dövizleri açtı. İmza kampanyası başlatıp, belediyeye dilekçe yazdı. Yapılan eyleme Dikili Demokrasi Platformu ile Dikili Kadın Platformu da destek oldu.

Doktor Yasemin Özbek tarafından okunan basın açıklamasında "Bu ağaç betonlaşan kentin geçmişine ışık tutan tek ağaç, tek sokak hafızası, geçmişten geleceğe bırakılan tek mihenk taşı ve mirastır. Bir trafo için bu hafıza, geçmişten geleceğe bu köprü yıkılamaz" diyerek ağacın kesilmemesini istedi.

Ancak elektrik dağıtım şirketinin, tepkilere rağmen dün saat 20.30 sıralarında bir kamyonet yükledikleri trafoyu mahalleye getirmeleri gerginliğe neden oldu. Ağacın yanında nöbet tutan mahalle sakinleri ile trafoyu getiren şirket görevlileri arasında tartışma çıktı. Şirket görevlileri, ağaç kesmeyeceklerini sadece trafoyu bırakıp, gideceklerini söylerken, mahalle sakinlerinden Latife Özbek, "Bu saatte hangi izinle buraya geldiniz? Biz mahalleli olarak buraya trafo konulmasını istemiyoruz. Mahallemizde kalan son ağacında kesilmesine müsaade etmeyiz" dedi.

Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüşürken, olayların büyümesini, araya giren polis ekipleri önledi. 3'ü kadın, 5 mahalleli ile 3 şirket çalışanı gözaltına alındı.

Götürüldükleri polis merkezinde ifadelerine başvurulan gözaltına alınan 8 kişi, daha sonra serbest bırakıldı.

Getirilen trafo ise ağacın yanına bırakıldı.


Dikili, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:22 Kaynak: DHA
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