Dikili'deki Denizköy yaz ortasında susuz kaldı - Son Dakika

Dikili'deki Denizköy yaz ortasında susuz kaldı

İZMİR'in Dikili ilçesi Denizköy Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısı vatandaşların tepkisini topladı.

Dikili'deki Denizköy yaz ortasında susuz kaldı, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesi Denizköy Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısı vatandaşların tepkisini topladı. Günlerdir çeşmelerden su damlamadığını söyleyen mahalleli taşıma suyla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirtip, sorunun çözümü için yetkililere seslendi.

Dikili'nin Denizköy Mahallesi'nde oturanlar ve tatilciler yaz mevsiminde susuzluk nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Tankerlerle getirilen taşıma suyla günlük ihtiyaçlarını giderdiklerini anlatan vatandaşlar, pandemi döneminde temizlik yapamadıkları için sağlıklarının tehlikede olduğunu öne sürdü. 40 yıldır Denizköy'de yaşadığını söyleyen Emine Kılınç da evlendiğinden beri su sıkıntısı yaşadığını belirtip, "İki kuyu var ama yetersiz geliyor. Belediye getirip depoya koyuyor köyün bir tarafına su veriyor diğer tarafa vermiyor suyu.  Biz bu mahallede mağduruz. 1 hafta su gelmediği oluyor. 3 tonluk bir depom var. Depoyu dolduruyorum. Bir buçuk gün idare ediyor, misafirlerim oluyor mağdur oluyorum. Tuvalete su dökemiyorum. Elimizi yıkamaya su bulamıyoruz. Pandemi döneminde hijyenik olmamız lazım. Su olmayınca neyle temizlik yapalım?" dedi.

'DÖKME SUYLA ELİMİZİ YIKIYORUZ'Suların hiç akmadığı günler olduğunu anlatan Kılınç, bazı gün 1 ya da 2 saat su geldiğini ifade etti. Kılıç, "Depom olmasa su yok. Depo alamayacak durumu olanlar var. Her yere başvurduk. Belediye başkanlarına, İZSU'ya şikayet ettik. Bir çözüm bulan yok bu soruna. Hava sıcak olunca tuvaletler kokuyor. Dökme suyla elimizi yıkıyoruz" diye konuştu.'TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNER Mİ?'Mahalleli Şekip Başarır da şunları söyledi: "35 senedir Denizköy'de yaşıyorum. su sıkıntımızı dile getirmek için her yere gittik. Olumlu yanıt alamadık. Yukarıdaki sitede emekli CHP milletvekilleri oturuyor. Havuz başında oturuyorlar. Tonlarca su havuza gidiyor. Onlar yüzünden biz susuz kalıyoruz. Bizim mahallemiz susuz. Beş vakit namaz kılıyorum. Abdest alacak suyum yok. Eşim dökme suyla bulaşık yıkıyor. Bu köyün su sorununu belediye başkanları çözemedi. Taşıma suyla değirmen döner mi?" diye konuştu.'KIŞIN 450, YAZIN 1500 HANE DOLU'İbrahim Kılıç da mahallerine 2-3 gündür hiç su verilmediğine dikkati çekip, suyun sağlık olduğunu hatırlatıp, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.Cemile Kılınç ise "Bugün 1-2 kova su aktı. Depolara bile gitmedi. Sitelere su gidiyor. Kışın akıyor su. Sitelerde yaşayanlar geldi mi kesiliyor. Tankerle su getirtip, depoları dolduruyoruz. Virüs nedeniyle temizlik önemli. İZSU'yu arıyorlar ama hiç fayda etmiyor. Musluk hep açık ama hiç akmıyor" diye konuştu. Denizköy Mahalle Muhtarı Yüksel Güven de aynı sorunu yıllardır yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti:  "Burada ciddi anlamda su sıkıntısı var. Yıllardır bu sorun büyüyor. Taşıma suyla idare ediyoruz. Ama yetersiz kalıyor. Bu yıl kuraklıktan dolayı 2 sondajdaki su da yetmedi. Yazın nüfus artıyor. Kışın 450 haneysek yazın 1500 hane oluyor. Su harcaması oluyor ve yetersiz kalıyor. Yeni sondaj çakılmasını talep ettik. Ama mevcut sondajların yanına çakmak istiyorlar. O bölgede su olsa zaten yararlanırız. Daha uzaktan getirmeleri lazım."'HİZMET UZAK KALIYOR BİZE'Eski muhtar Halil İbrahim de Denizköy'e kaçakları engellemek için yeni şebeke yapıldığını belirterek, "Tankerle getiriyorlar günde 5 kez. Ama sıcak havada günde 10 tanker gelmesi lazım. Misafir gelince zorluk çekiyoruz" dedi.Yusuf Güven de tepkisini şöyle dile getirdi:

?"Biz, büyükşehirde yaşamıyoruz. Uzakta olduğumuz için hizmet de uzak kalıyor bize. İlçe belediyesi de hizmet vermiyor."


İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Denizköy, Dikili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 05:17

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dikili'deki Denizköy yaz ortasında susuz kaldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı 24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u Sörloth'un son dakika golüyle 2-1 mağlup etti Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada bitirdi. Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı Beto, Göztepe'den ayrıldığını resmen açıkladı Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı         
19:14
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı         
19:13
İspanya'da hızla artan koronavirüs vakaları, ikinci dalga korkusu yaşatıyor İspanya'da hızla artan koronavirüs vakaları, ikinci dalga korkusu yaşatıyor         
18:21
Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek         
17:37
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu         
17:26
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı         
17:21
Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak         
16:56
ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi         
16:52
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum         
11:05
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti         
09:35
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 23:59:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dikili'deki Denizköy yaz ortasında susuz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei