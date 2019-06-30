Son Dakika Haberleri: Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (4)
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Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (4)

31 dakika önce

'YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ'İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dikili ilçesi Çandarlı mevkiindeki makilik ve orman alanında çıktıktan sonra hızla yayılan ve yazlık siteleri tehdit eden yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (4), System.String[]

'YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ'
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dikili ilçesi Çandarlı mevkiindeki makilik ve orman alanında çıktıktan sonra hızla yayılan ve yazlık siteleri tehdit eden yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangının önünün kesilip, ilerlemesinin durdurulduğu, yerleşim yerlerine ulaşma tehlikesinin kalmadığı belirtildi. 

Tekin GÜRBULAK/DİKİLİ (İzmir),


Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:50 Kaynak: DHA
Çandarlı, İzmir, Dikili, Güncel
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