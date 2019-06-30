Dikili'deki orman yangını yazlık siteleri tehdit ediyor (4)
31 dakika önce
'YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ'İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dikili ilçesi Çandarlı mevkiindeki makilik ve orman alanında çıktıktan sonra hızla yayılan ve yazlık siteleri tehdit eden yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:50 Kaynak: DHA
'YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ'
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Dikili ilçesi Çandarlı mevkiindeki makilik ve orman alanında çıktıktan sonra hızla yayılan ve yazlık siteleri tehdit eden yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangının önünün kesilip, ilerlemesinin durdurulduğu, yerleşim yerlerine ulaşma tehlikesinin kalmadığı belirtildi.
Tekin GÜRBULAK/DİKİLİ (İzmir),
İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü
İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı asayiş operasyonu!
Son Dakika! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı