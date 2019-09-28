Dikili'deki şehit yakınları ve gazilere Çanakkale gezisi

Kuzey Ege Toplum ve Aile Derneği Başkanlığı tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Dikili ilçesinde yaşayan şehit yakını ve gaziler için Çanakkale gezisi düzenlendi.

Dikili'de yaşayan 45 şehit yakını ve gazi ile 45 öğrencinin katıldığı gezide Çanakkale Şehitliği'ne rehber eşliğinde tur düzenlendi.

Dernek başkanı Tuğran Şen, yaptığı açıklamada, "Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte Çanakkale'de 104 yıl önce yaşanılan destanın heyecanını bir kez daha yüreğimizde hissettik. Kuşaktan kuşağa Çanakkale projesini uygulayarak, vatan sevgisinin kutsiyetini, milli değerlerimize sahip çıkmanın memnuniyeti ile dönüş yaptık. Bu güzel vatanımız için ne yapsak yeterli değil ancak elimizden gelenin en iyisini yapmak üzerimize düşen borçtur." diye konuştu.