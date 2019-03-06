Son Dakika Haberleri: Dikili İyi Parti'de 'Bayrak' İstifası

Dikili İyi Parti'de 'Bayrak' İstifası

6 dakika önce

İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Altan Aktuğ, Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Adil Kırgöz'ün seçim ofislerine İYİ Parti bayraklarını asmamasına tepki göstererek, görevinden ve partisinden istifa etti.

Dikili İyi Parti'de 'Bayrak' İstifası, System.String[]
İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Altan Aktuğ, Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Adil Kırgöz'ün seçim ofislerine İYİ Parti bayraklarını asmamasına tepki göstererek, görevinden ve partisinden istifa etti. Altan Aktuğ, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İttifak adayı bizim parti bayraklarımızı seçim bürosuna asıyor ama hemen söküyor. Partililer de buna duyarsız kalıyor. İlçe yönetim kurulu ve gençlik kolları yönetim kurulu ile birlikte görevimizden istifa ettik."  

Aktuğ, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Sema Akıncı'ya destek vereceklerini belirtti.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da Aktuğ'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, en kısa zamanda ilçeye başkan ataması yapacaklarını belirtti.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:29 Kaynak: DHA

Politika
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