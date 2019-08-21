Son Dakika Haberleri: Dikili Jeotermal'ine önemli dokunuş
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Dikili Jeotermal'ine önemli dokunuş

12 dakika önce

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçe genelinde faaliyet gösteren jeotermal ısı kaynağı bölgesi Kaynarca'yı gezerek kent için yapılan iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Dikili Jeotermal'ine önemli dokunuş, System.String[]

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Kaynarca - Ilıca ısı merkezi arasındaki isale hattında yer alan boruların yenileme çalışmalarını meclis üyeleri ile birlikte inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"ISI KAYBI OLMAYACAK"

Amaçlarının yıpranmış borulardaki ısı kaybını ortadan kaldırarak abonelerin konfor sıcaklığına daha rahat ulaşması olduğunu belirten Başkan Kırgöz, " Döşenildiği tarih olan 2001 yılından bu yana ilk kez Kaynarca'da yer alan sıcak su boru hatları değiştiriliyor, yerine daha sağlıklı çapı 300 mm olan borular döşeniyor. Toplamda 516 metrelik boru hattının değişeceği alanda üretim ve geri dönüşüm hattı yenilenecek. Paket izolasyonlu çelik borular sayesinde ısı kaybı ortadan kalkacak" dedi.

"KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA YAPIYORUZ"

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Başkan Kırgöz, "Jeotermal'i daha sağlıklı, kentimize ve abonelerimize ulaştırmak amacıyla yola çıktık. İlk etapta 516 metrelik çelik boru hatlarını yeniliyoruz. Ayrıca sistemdeki patlak ve delikler tamir ediliyor. Eski boru ve yıpranmış hatlar yenilenerek ısı kaybını en alt seviyeye çekeceğiz. Yapılan işlemleri belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyoruz. İleriye dönük çalışmalarımızla abone sayımızı arttırmak için gerekli planlamaları da yapacağız.

Adil Kırgöz, Kaynarca, Dikili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:24 Kaynak: Bültenler
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