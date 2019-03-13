Dikili Satış Eğitimi
45 dakika önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dikili satış işlemlerinde uygulamada karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla dikili satış esasları ile ilgili hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Samsun
'un Vezirköprü
ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından dikili satış işlemlerinde uygulamada karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla dikili satış esasları ile ilgili hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Eğitimde konuşmacılar tarafından dikili satış iş ve işlemlerinin nasıl yapılacağı, nakliye tezkerelerinin düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve yönetmelikte yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verildi. Orman İşletme Müdürü Meryem
Burçin Irmak, Orman İşletme Müdürlüğü idareci ve tüm personelin yönetmeliklerde yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirildiğini ve yasa ve yönetmelik çerçevesinde çalışıldığını belirtti.
Eğitime Amasya
Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Hasan Kemal
Yayla, Yangınla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, Müdür Yardımcıları Evren
Faik Ayran ve Levent Morkan, İşletme Şefleri ve orman muhafaza memurları katıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:08 Kaynak: İHA
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