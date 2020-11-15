Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sanayi Bölgesi yatırımcı kabulüne başladı - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesinde jeotermal enerji kaynakları ile ısıtılan, iyi tarım uygulamalarının yapılacağı organize sera bölgesi için yatırımcı başvurularının başladığı bildirildi.

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, AA muhabirine yaptığı açıklamada modern ve teknolojik özellikte sera işletmelerin bulunduğu, tarım ve sanayi entegrasyonun sağlandığı tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi kurmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Avrupa'nın en büyük sera kümelenme bölgesi niteliğinde olması öngörülen projede toplam 3 bin 33 dekar alanın yatırımcılara açıldığını aktaran Ürper, "Başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin desteği, valiliğimiz ve ilgili odaların katılımıyla projeyi hızla hayata geçireceğiz. Bölgemize yatırımcı kabulüne başlamış durumdayız." dedi.