Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Bilgilendirme Toplantısı, Bergama'da gerçekleştirildi

İzmir'in Bergama ilçesinde, "Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Bergama Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda, Dikili'de kurulacak tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin, Avrupa'nın en büyüğü olacağını söyledi.

Türkiye'de jeotermalle ısınan sera alanın 5 bin dekar olduğuna işaret eden Oruç, "Burada ise 3 bin dekar alan var. Burada altyapı yatırımı olarak 200 milyon lira, 800 milyon lira da üst yapı yatırımı yapacağız. Toplam 1 milyar liralık yatırım yapacağız." dedi.

Oruç, bölgede, 3 bin 500 kişinin istihdamının hedeflendiğini belirtti.

Projenin birlik ve beraberlik anlamında çok güzel bir örnek olduğunu dile getiren Oruç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de projeye çok önem verdiğini ifade etti.

"Önceliğimiz tarım olmalı"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Öğmen de Türkiye'deki tarım üretim potansiyelinin 500 milyar dolar olduğunu aktardı.

Kalkınmanın anahtar sektörünün tarım olduğunu belirten Öğmen, "Tarımda kalkınmadan sanayide, teknolojide, bilişimde kalkınmanın anahtarını elde etmek mümkün değil. Önceliğimiz tarım olmalı. Bunun için sektörde birlikte hareket etmek kaçınılmaz. Tarım ekonomik boyuttan değil, sosyal boyuttan da çok büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Tarımın insanlığın sigortası olduğuna işaret eden Öğmen, bitkisel üretim yapan kooperatiflerin OSB'de yer almasını özellikle talep ettiğini söyledi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de projeyi çok önemsediklerini ve bölgenin sorunlarına çözüm olacağına inandığını aktardı.

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ise bölgenin son dönemde ciddi yatırımlar almaya başladığını ifade etti.