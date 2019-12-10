Son Dakika Haberleri: Dikili ve Çeşme'de 105 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Dikili ve Çeşme'de 105 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Dikili ve Çeşme'de 105 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçeleri kıyılarından yasa dışı yollarla denize açılan toplam 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu ekiplerince yakalandı.

Dikili ve Çeşme'de 105 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçeleri kıyılarından yasa dışı yollarla denize açılan toplam 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü saat 09.49'da, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarındaki bir fiber teknede bir grup göçmenin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilip durdurulan fiber teknede 13'ü Suriye, 5'i Filistin, 2'si Libya ve 1'i Gine uyruklu olmak üzere toplam 21 göçmen yakalandı. 11'i erkek, 5'i kadın ve 5'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Aynı gün saat 10.50 ve 13.27'de, Çeşme ilçesi Teke Burnu ve Karaabdullah Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot durduruldu. Yapılan kontrollerde 25'i Suriye, 11'i Filistin ve 8'i Eritre uyruklu olmak üzere toplam 44 göçmen yakalandı. 31'i erkek, 8'i kadın ve 5'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Yine aynı gün saat 19.44'te, bu kez Dikili ilçesi Altınova açıklarında durdurulan lastik botta 27'si Afganistan, 6'sı Kongo, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Komorlar Birliği ve 2'si Somali uyruklu toplam 40 göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 8'i kadın ve 18'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. İki ayrı ilçede yakalanan toplam 105 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Dikili, Suriye, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ümraniye'de Suriyeli bir kişi özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı
Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:57:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dikili ve Çeşme'de 105 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]