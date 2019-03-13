Dikili ve Foça Belediyespor Maçına Küfürler Damga Vurdu
1 saat önce
Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Dikili Belediyespor, Foça Belediyespor'u 2-1 yendi.
Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Dikili
Belediyespor, Foça Belediyespor
'u 2-1 yendi. Maça ise taraftarların futbolculara ettiği küfürler damga vurdu.
Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Dikili Belediyespor, Foça Belediyespor ile karşıya karşıya geldi. Maçta, Dikili taraftarının Foça takımı oyuncularına, antrenörüne ettiği küfürler ve sahaya girme teşebbüsü maça gölge düşürdü. Maçta Dikili Belediyespor, Foça temsilcisini 2-1 yendi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:37 Kaynak: İHA
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