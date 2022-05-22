Dikili ve Karaburun'da Orman Yangını

İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını çıktı. Aynı saatlerde Karaburun'da ise makilik alanda yangın başladı. Ekiplerin iki ilçede devam eden yangınları söndürmek için karadan ve havadan müdahaleleri sürüyor.

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Gerence Körfezi'ne bakan yamaçlarda, saat 15: 30 sıralarında yangın çıktı. Makilik alandan yükselen alevlere 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor.

Diğer yandan, aynı saatlerde İzmir'in Dikili ilçesinde de bir orman yangını başladı. Madra Barajı yakınlarındaki Dikili Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki ormanlık alanda başlayan yangına 10 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.