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Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti - Son Dakika

Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti

24.06.2021 14:29

Konya'da tekstil firması sahibi İbrahim Doğar, üretimi hızlandırmak adına satın almak istediği yorgan dikim makinesi için 400 bin ve 250 bin liralık teklif aldı. Ancak fiyatı fazla bulan Doğar, makineyi ahşaptan kendisi üretti.

Tekstil işiyle uğraşan İbrahim Doğar, işlerini hızlandırmak için yorgan dikim makinesi almaya karar verdi. Makine fiyatlarını araştıran Doğar, Türkiye'den 400 bin lira ve Çin'den 250 bin liraya makine teklifi aldı. Fiyatları yüksek bulan Doğar, kendi makinesini yapmaya karar verdi. Doğar, ilk olarak makine parçalarını hem ucuz olmasından hem ses yapmamasından hem de taşıma kolaylığı nedeniyle çam ağacından üretti. Elektronik yazılımı da Çin'den getirten Doğar, makinesini tamamlayarak üretime başladı. Makinesi ile günde 200 adete kadar yorgan dikebilen İbrahim Doğar, bakanlığın da desteğiyle hem yorgan üretimini hem de makine üretimini artırmayı hedefliyor.

"BAKTIK OLMUYOR, 'KENDİMİZ ÜRETİME BAŞLAYALIM' DEDİK"

Tekstil firması sahibi İbrahim Doğar, tekstil işine baba mesleği olarak 1999 yılında başladığını söyledi. Baba mesleğini yürütmek için toptan ev tekstili ürünleri satmaya başladıklarını ifade eden Doğar, "Bazı durumlardan dolayı üretimde sıkıntılar oldu, Gaziantep'ten yorgan getirmeye başladık. Kayseri, Denizli ve civarından yorgan geldi. Bu konuda bazı aksamalar yaşadık. Bu yüzden baktık olmuyor kendimiz üretime başlayalım dedik. Birkaç makine firmalarını araştırdım. Çin'deki ve ülkemizdeki birkaç makine firmalarından fiyat aldık. 250 bin-300 bin lira aralığında fiyatlar alınca buna gücümüz yetmedi. O aşamadan sonra kendim projesini çizip yazılımını satın almaya karar verdim. Sonra üretimine başladım. Bu şekilde üretim gerçekleşti. Bundan sonra bize destek gelirse biz de her türlü katkıyı sunmaya hazırız" dedi.

"MAKİNE TESİSİ KURULURSA İŞSİZLİER İÇİN BİR İŞ KAPISI AÇILIR"

Makineyi yaklaşık 3 ay önce bitirdiğini anlatan İbrahim Doğar, "Birkaç firmanın da katkısıyla beraber tamamı kendime ait bir üretim oldu. Kurulum aşamasının ilk 2 ayı kurulum ile, son ayı ise deneme aşaması ile sorunsuz bir şekilde geçti. Tabii ki yazılım noktasında sıkıntılar yaşadık. Türkiye'mizde birçok bilgisayar mühendisi var ama bu yazılımı satın alabileceğim bir yer bulamadım. Yazılımı ve programı Çin'den geldi. Onları alıp kurduk, çalışmaya başladık. Şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. İnşallah devamı gelir diye umuyorum. Ahşap dikim makinesi Konya'mızda yok. Türkiye'de de birkaç sayılı firmada var. Bakanlığımız destek verirse ve bu şekilde bir makine tesisi kurulursa hem ülkemiz için hem de birçok üniversite mezunu işsizler için bir iş kapısı açılır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti - Son Dakika Ekonomi


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