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Dikimevi-Natoyolu metrosunda projelendirme çalışması tamamlandı - Son Dakika

Dikimevi-Natoyolu metrosunda projelendirme çalışması tamamlandı

09.02.2022 12:06
Dikimevi-Natoyolu metrosunda projelendirme çalışması tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Projesi için güzergah ve istasyon yerleşim planlarını içeren projelendirme çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Projesi için güzergah ve istasyon yerleşim planlarını içeren projelendirme çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü koordinasyonunda raylı sistemin Dikimevi-Natoyolu arasındaki güzergah ve istasyon yerleşim planlarını içeren projelendirme çalışması tamamlandı.

AŞTİ ile Dikimevi arasında hizmet veren ANKARAY hattına entegre edilecek Dikimevi-Natoyolu hattının 7,4 kilometre uzunlukta olması hedefleniyor.

Tamamen yeraltından yapılması planlanan hat Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu istasyonlarından oluşacak.

Raylı sistem hattını 2026'da zirve saatlerde tek yönde 10 bin 874, 2050'de günde 691 bin 528 yolcunun kullanması öngörülüyor.

Proje, görüş alınması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mamak'ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY'a bağlayacak Dikimevi-Natoyolu metro projemizi tamamlayarak bugün itibarıyla Ulaştırma Bakanlığımıza onaya sunduk. Onay işleminden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın yatırım programına almasıyla birlikte yapım ihalesine çıkacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesince Kızılay-Dikmen metro hattı projelendirme ihalesine çıkılması için de çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dikimevi-Natoyolu metrosunda projelendirme çalışması tamamlandı - Son Dakika


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