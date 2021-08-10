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Dikiş makinesi can aldı - Son Dakika

Dikiş makinesi can aldı

10.08.2021 14:22

Denizli'de akşam saatlerinde dikiş makinesi çalıştırdığı için komşusu tarafından uyarılan kişi, önce karakola gidip komşusundan şikayetçi oldu ardından oğluyla birlikte saldırıp bıçaklayarak öldürdü.

Denizli'de akşam saatlerinde dikiş makinesi çalıştırdığı için komşusu tarafından uyarılan kişi, önce karakola gidip komşusundan şikayetçi oldu ardından oğluyla birlikte saldırıp bıçaklayarak öldürdü. İki aile arasında çıkan sopalı bıçaklı kavgada başından yaralanan anne, bıçaklanan oğlunun başında gözyaşı döktü.

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde evinde dikiş makinesi çalıştıran Osman Kaya, seslerden rahatsız olan komşusu Ümit Çetin (35) tarafından uyarıldı. Daha sonra iki komşu arasında karşılıklı sözlü tartışma yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, komşusundan şikayetçi olacağını beyan eden Osman Kaya'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Osman Kaya'nın davacı ve şikayetçi olması üzerine polis ekipleri bu kez şikayet edilen taraf olan Ümit Çetin'i ifade işlemleri için karakola götürmek üzere bölgeye gitti.

Polis ekipleri Ümit Çetin'i evden çıkarıp ekip otosuna götüreceği sırada az önce karakolda komşusunda şikayetçi olan Osman Kaya ve oğlu Ali Kaya, Ümit Çetin'in üzerine bıçaklarla saldırdı. Kısa sürede arbedeye dönüşen kavgaya, her iki aileden yaklaşık 15 kişi dahil oldu. Kavganın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Her iki grubun birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdığı kavgada göğsünden ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanan Ümit Çetin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavganın daha da büyümesini havaya ateş ederek önleyen polis ekipleri, arbedeye karışan iki grubu güçlükle dağıttı. İki çocuk babası Ümit Çetin'i bıçaklayan baba Osman Kaya ve oğlu Ali Kaya gözaltına alındı.

BAŞINDAN YARALANAN ANNE KANLAR İÇİNDE YATAN OĞLUNUN BAŞINDA FERYAT ETTİ

Kendisi de başından yaralan anne Ayten Çetin, yaralı oğlunun başında feryat etti. Kendi can acısına aldırmadan oğlu için gözyaşı döken annenin çığlıkları sokağı inletti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yerde yatan Ümit Çetin'in kalbinin durduğunu belirledi. Yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen Ümit Çetin, ambulansla alınıp hastaneye sevk edilirken aşırı kan kaybı nedeniyle yolda hayatını kaybetti.

Acılı ve öfkeli ailenin, karşı tarafa saldırması ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Hastane önünde bekleyen aile, zaman zaman sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, Osman Kaya'nın dikiş makinesi sesinden dolayı daha önce birçok kez mahalleli tarafından uyarıldığı öğrenildi.

(Fadıl Pişkin - Hüseyin Yılmaz/İHA)

Dikiş makinesi can aldı
Dikiş makinesi can aldı
Dikiş makinesi can aldı
Dikiş makinesi can aldı

Osman Kaya, Ümit Çetin, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dikiş makinesi can aldı - Son Dakika


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