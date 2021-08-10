Üye Girişi
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı - Son Dakika

Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı

10.08.2021 11:15

Denizli'de dikiş makinesi çalıştıran şahıs, yüksek ses nedeniyle komşusu tarafından uyarıldı. İkili arasında yaşanan sözlü tartışmadan sonra sesten rahatsız olan komşu olayı polise taşıdı. Olay yerine gelen ekipleri ses yapan şahsı gözaltına alacakları sırada, sinirli komşu ile oğlu şahsın üzerine bıçakla saldırdı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan şahıs yaşamını yitirdi. Şahsın annesinin oğlunun başındaki gözyaşları yürek parçaladı.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde evinde dikiş makinesi çalıştıran Osman Kaya, seslerden rahatsız olan komşusu Ümit Çetin (35) tarafından uyarıldı. Daha sonra iki komşu arasında karşılıklı sözlü tartışma yaşandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, komşusundan şikayetçi olacağını beyan eden Osman Kaya'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Osman Kaya'nın davacı ve şikayetçi olması üzerine polis ekipleri bu kez şikayet edilen taraf olan Ümit Çetin'i ifade işlemleri için karakola götürmek üzere bölgeye gitti.

Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavgada canından oldu! Annesinin gözyaşları yürekleri dağladı

EKİP ARACINA BİNDİRİLİRKEN SALDIRDILAR

Polis ekipleri Ümit Çetin'i evden çıkarıp ekip otosuna götüreceği sırada az önce karakolda komşusunda şikayetçi olan Osman Kaya ve oğlu Ali Kaya, Ümit Çetin'in üzerine bıçaklarla saldırdı. Kısa sürede arbedeye dönüşen kavgaya, her iki aileden yaklaşık 15 kişi dahil oldu. Kavganın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavgada canından oldu! Annesinin gözyaşları yürekleri dağladı

İKİ GRUP GÜÇLÜKLE DAĞITILDI

Her iki grubun birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdığı kavgada göğsünden ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanan Ümit Çetin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kavganın daha da büyümesini havaya ateş ederek önleyen polis ekipleri, arbedeye karışan iki grubu güçlükle dağıttı. İki çocuk babası Ümit Çetin'i bıçaklayan baba Osman Kaya ve oğlu Ali Kaya gözaltına alındı.

Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavgada canından oldu! Annesinin gözyaşları yürekleri dağladı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kendisi de başından yaralan anne Ayten Çetin, yaralı oğlunun başında feryat etti. Kendi can acısına aldırmadan oğlu için gözyaşı döken annenin çığlıkları sokağı inletti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yerde yatan Ümit Çetin'in kalbinin durduğunu belirledi. Yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen Ümit Çetin, ambulansla alınıp hastaneye sevk edilirken aşırı kan kaybı nedeniyle yolda hayatını kaybetti.

Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavgada canından oldu! Annesinin gözyaşları yürekleri dağladı

DAHA ÖNCE PEK ÇOK KEZ UYARILMIŞ

Acılı ve öfkeli ailenin, karşı tarafa saldırması ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Hastane önünde bekleyen aile, zaman zaman sinir krizi geçirdi. Olayda hayatını kaybeden Osman Kaya'nın dikiş makinesi sesinden dolayı daha önce birçok kez mahalleli tarafından uyarıldığı öğrenildi.

Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı

Muratdede Mahallesi, Ümit Çetin, Osman Kaya, Polis, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • Nurdan Yıldız: Ne dikiş makinasıymış. Gariban ekmeğini kazanmaya çalışıtken hayatını kaybetti. Polisin de koruyamaması vahim. Et saldırgana ateş, orada hakkın var. Cevap Yaz 46 9 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Son Dakika

MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı 12:16 MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı Kahraman askerlerimiz, yangında mahsur kalan anne ve yavruları böyle kurtardı 12:14 Kahraman askerlerimiz, yangında mahsur kalan anne ve yavruları böyle kurtardı Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? 12:08 Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili 12:00 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı 11:34 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış 11:15 Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı 10:43 İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı 10:21 Alişan'dan duygulandıran paylaşım! Kardeşinin ölümü sonrası yeğenlerine sahip çıktı

Son Dakika Haberleri
12:16 MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı
12:09 Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor
12:08 Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?
12:01 Türkiye'nin birçok bölgesini yakıp kavuran yangınlar sonrası uzmandan uyarı: Maskeler 6 saatte bir değiştirilmeli
11:58 Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti
11:27 Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı
11:25 Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı
11:11 Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
10:47 Şahan Gökbakar, videolarını YouTube'da yayınlayanlar için harekete geçti! Elde edilen gelir afetzedelere ilaç olacak
Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor         
12:32
'Ece Üner ile Susma' programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti 'Ece Üner ile Susma' programının fragmanında Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki çekti         
12:14
Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor Sarı-Kırmızılılar'ın sekizinci transferi Victor Nelsson, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor         
12:09
Türkiye'nin birçok bölgesini yakıp kavuran yangınlar sonrası uzmandan uyarı: Maskeler 6 saatte bir değiştirilmeli Türkiye'nin birçok bölgesini yakıp kavuran yangınlar sonrası uzmandan uyarı: Maskeler 6 saatte bir değiştirilmeli         
12:01
Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti Falcao, taraftarın eşine yaptığı tezahürata dayanamadı! Ayrılma kararı netleşti         
11:59
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor Dededen kalan tarlada, babadan kalan gelenek devam diyor! Yetişen sebze ve meyveler herkese ücretsiz dağıtıyor         
10:55
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir Türkiye'nin yeni yol haritası belirlendi! Vaka artışı sonrası yasak yok ama aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar gelebilir         
09:20
Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış Kaybolan 3 küçük kızın evden ayrıma sebepleri şaşırttı! Ailelerine korku dolu saatler yaşatan kızlar Kore'ye gitmeye çalışmış         
08:30
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar         
00:24
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 13:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement