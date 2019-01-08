Dikiş Nakış Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı

Pursaklar Belediyesi tarafından Altınova Peçenek Mahallesi'nde açılan dikiş nakış kursuna katılan 20 kadın sertifikalarını aldı.

Pursaklar Belediyesi tarafından Altınova Peçenek Mahallesi'nde açılan dikiş nakış kursuna katılan 20 kadın sertifikalarını aldı.



Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Altınova Peçenek Mahallesinde açılan dikiş nakış kursu tamamlandı.



Kursu başarıyla bitiren 20 kadına sertifikaları verildi.



Sertifikalarını alan kadınlar sunulan imkan ve hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

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