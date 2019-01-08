Son Dakika Haberleri: Dikiş Nakış Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı

Dikiş Nakış Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı

22 dakika önce

Pursaklar Belediyesi tarafından Altınova Peçenek Mahallesi'nde açılan dikiş nakış kursuna katılan 20 kadın sertifikalarını aldı.

Dikiş Nakış Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı, System.String[]
Pursaklar Belediyesi tarafından Altınova Peçenek Mahallesi'nde açılan dikiş nakış kursuna katılan 20 kadın sertifikalarını aldı.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Altınova Peçenek Mahallesinde açılan dikiş nakış kursu tamamlandı.

Kursu başarıyla bitiren 20 kadına sertifikaları verildi.

Sertifikalarını alan kadınlar sunulan imkan ve hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:27 Kaynak: AA

Peçenek, Altınova, Pursaklar Belediyesi, Güncel
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