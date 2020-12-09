Dikkan Group, ihracatıyla gururlandırıyor - Son Dakika

Dikkan Group, ihracatıyla gururlandırıyor

09.12.2020 10:34
Dikkan Group, ihracatıyla gururlandırıyor, System.String[]

Üretim yolculuğuna İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1978 yılında döküm ve endüstriyel vana üretimiyle başlayan Dikkan Group, yarım asra yaklaşan tecrübe ve birikimiyle bünyesinde; vana, döküm, hadde, kablo fabrikaları ve gemi geri dönüşüm tesislerini buluşturan şirketler grubu haline gelmeyi başardı.

Üretim yolculuğuna İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1978 yılında döküm ve endüstriyel vana üretimiyle başlayan Dikkan Group, yarım asra yaklaşan tecrübe ve birikimiyle bünyesinde; vana, döküm, hadde, kablo fabrikaları ve gemi geri dönüşüm tesislerini buluşturan şirketler grubu haline gelmeyi başardı. Son 15 yıl içinde tesisleşme ve kurumsallaşma adına yapılan atılımlarla birlikte daha da güçlenen firma, Türkiye'nin ihracatının ortalama katma değerinin 3 katından yüksek bir ihracata da imza atıyor.

Son yıllarda dikkat çeken Dikkan Group, kaliteli üretim yolculuğuna 1978 yılında Kemalpaşa ilçesinde döküm ve endüstriyel vana üretimiyle başladı. Yüzde yüz yerli ve milli sermaye, üretim ve Ar-Ge'de katma değeri yüksek sanayi ürünleri ihracatıyla da fark oluşturan firma, bünyesinde; vana, döküm, hadde, kablo fabrikaları ve gemi geri dönüşüm tesislerini buluşturan şirketler grubu haline geldi. Yarım asra yaklaşan tecrübesiyle firma, özellikle marine sektöründe, Dikkan Vana olarak öne çıkarken, Avrupa'nın lideri olmayı da başardı; ayrıca sektöründe de dünyanın önde gelen Türk markası olarak da yerini korudu.

40 yılı aşkın bir süredir endüstriyel üretim geçmişi içinde gemi inşa, altyapı, inşaat ve tarım sektörlerine yönelik vana üretiminde uzmanlaşan firma, bu başarısıyla da yıllar içerisinde bünyesindeki vana, kablo, metal, haddehane ve gemi söküm şirketleriyle endüstri ihracatında 2019 yılında 453'ncü sıraya yükseldi.

Katma değeri yüksek ihracat

Öte yandan son 15 yıl içinde tesisleşme ve kurumsallaşma adına yapılan atılımlarla birlikte daha da güçlenen Dikkan Group, entegre üretim tesisi, Ar-Ge yatırımları, katma değerli ve teknolojik ürün üretimi, sertifikasyon dağarcığı ile global pazar hakimiyetiyle Avrupa'da dikkat çekerken, diğer taraftan Türkiye'nin ihracatının ortalama katma değerinin 3 katından yüksek bir ihracata da imza atıyor.

"Bizler markalaşmaya çok önem veriyoruz"

Dikkan Group Satış ve Pazarlama Direktörü Alkım Gür, üretim ve planlamanın yanı sıra markalaşmanın önemine değindi. Gür, Avrupa lideri ve dünya çapında bir marka olmak için sadece kaliteli üretimin yeterli olmadığına dikkat çekerek, "Bizler markalaşmaya çok önem veriyoruz. Ne üretirseniz üretin, bu üretime ayırdığınız zaman kadar markalaşmaya da zaman ayırmak gerekmektedir. Türkiye'de değişik sektörlerde çok iyi ve kaliteli üretimler yapılsa da ne yazık ki global markalaşma çalışması geri planda kalıyor ve Türk markaları uluslararası arenada hak ettiği değeri göremeyebiliyor. Dikkan Group olarak bizler, yüzde yüz milli ve yerli bir Türk markası olarak dünyada boy göstermenin önemiyle markalaşmada çok yol kat ediyoruz" diye konuştu.

"Ar-Ge birimimiz ve global marka çalışmalarımızla bugünkü başarımızı elde ettik"

Ar-Ge konusunda da önemli adımlar attıklarını ifade eden Gür, sektörlerinde ilk kez Ar-Ge merkezini Dikkan Group'un kurduğunun ifade etti. Gür, "Ar-Ge, sürdürülebilir bir sanayi için çok önemli bir yapıtaşıdır. Grup olarak bunun bilincindeydik ve sektördeki ilk Ar-Ge merkezini kurduk. Bununla da yetinmedik, üniversite-sanayi iş birliği yaparak, pırıl pırıl dinamik ve konusunda potansiyelli gençleri bünyemize, sektöre ve ülkemize kazandırdık. Kısaca özetlersek, kaliteli üretim, etik değerlere saygı, güvenilir olmak, Ar-Ge birimimiz ve global marka çalışmalarımızla bugünkü başarımızı elde ettik. Bu yolda da yükselerek devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Dikkan Group, ihracatıyla gururlandırıyor
Dikkan Group, ihracatıyla gururlandırıyor
Dikkan Group, ihracatıyla gururlandırıyor

Araştırma Geliştirme, Kemalpaşa, İzmir, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dikkan Group, ihracatıyla gururlandırıyor - Son Dakika Ekonomi


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