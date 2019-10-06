Son Dakika Haberleri: Dikkat Atölyesi'nde yeni dönem kayıtları başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Dikkat Atölyesi'nde yeni dönem kayıtları başlıyor

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 7-14 yaş arası çocukların dikkat dağınıklığını önleyen ve odaklanma sorunlarına çözüm bulan 'Dikkat Atölyesi'nde yeni dönem başvuruları başlıyor.

Dikkat Atölyesi'nde yeni dönem kayıtları başlıyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 7-14 yaş arası çocukların dikkat dağınıklığını önleyen ve odaklanma sorunlarına çözüm bulan 'Dikkat Atölyesi'nde yeni dönem başvuruları başlıyor.


7 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan başvurular 13 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Konuyla ilgili Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dikkat Atölyesi, dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu gibi, öğrencilerimizin günümüzde karşılaştıkları dikkat sorunlarına çözümler üretme bilinciyle hazırlanmıştır. Atölyede, çocukların dikkat sürelerinin uzaması, dikkat kalitesinin arttırılması, algılarının gelişmesi, konsantrasyonun artması, zeka gelişimi, yetenek ve becerilerinin tamamlanması, özgüven ve sorumluluk bilincinin oluşturulması gibi birçok gelişim faktörünü içermektedir. Çocuğunda dikkat sorunu olduğunu düşünen tüm velilerimiz çocuklarını 'Dikkat Atölyesi'ne kayıt ettirebilir. Kayıt tarihlerimiz 7-13 Ekim tarihleri arasındadır. Derslerimiz ise 14 Ekim Pazartesi günü başlayacaktır. Kayıtlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi kurumsal İnternet sayfası üzerinden ya da Sosyal Gelişim Merkezlerinden yapılabilecek" denildi. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 6 Ekim 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
Dünyada bir ilk! Nuran, tam 21 yıldır Amerikalı bir çocuğun akciğeri ile nefes alıyor Şiir okuması beklenen öğrenci şarkı söyledi Amsterdam Belediyesi araçsız şehir hedefine ilişkin alacağı önlemleri açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 17:51:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dikkat Atölyesi'nde yeni dönem kayıtları başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]